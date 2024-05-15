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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" АПЕЛЬСИН-КИНОАЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ "ЗДОРОВЫЙ ПЕРЕКУС" АПЕЛЬСИН-КИНОА 25 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (723007) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (5)
13,45
Экономия: -1,24 грн
12,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (9)
17,11
Экономия: -1,66 грн
15,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (6)
15,81
Экономия: -0,91 грн
14,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
16,95
Экономия: -2,05 грн
14,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (10)
17,16
Экономия: -2,26 грн
14,90 грн
Аптека24
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
16,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (11)
17,45
Экономия: -1,18 грн
16,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (8)
12,53
Экономия: -0,63 грн
11,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (8)
12,30
Экономия: -0,48 грн
11,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (8)
12,00
Экономия: -1,11 грн
10,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (8)
17,47
Экономия: -3,95 грн
13,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (10)
12,73
Экономия: -1,84 грн
10,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
17,57
Экономия: -4,87 грн
12,70 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (1)
11,97
Экономия: -0,67 грн
11,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 47 мин
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (5)
17,42
Экономия: -1,61 грн
15,81 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (9)
17,24
Экономия: -1,79 грн
15,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (7)
17,53
Экономия: -2,23 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (7)
17,59
Экономия: -5,53 грн
12,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (6)
17,08
Экономия: -1,78 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
17,34
Экономия: -2,04 грн
15,30 грн