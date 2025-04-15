Киев
Зубочистки с зубной ниткой (Toothpicks with dental floss)

Зубочистки с зубной ниткой (Toothpicks with dental floss)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 39 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
55,30 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
86,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
55,48 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
73,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
70,20 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
83,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
77,53 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
57,00 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
72,67 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Зеленая, 147
4.2 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
93,40 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
124,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
53,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
73,28 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
70,20 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
80,80 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
72,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
10.0 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
66,73 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
72,72 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
27.6 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
53,16 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
75,57 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
59,99 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
48,61 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
72,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
50.9 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
52,90 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
72,87 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
52.2 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
53,01 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
73,92 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Сосновка, ул. Галицкая, 5
53.3 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
57,20 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Золочев, ул. Ивасюка Владимира, 2
63.3 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
68,20 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
94,40 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
68,20 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
94,40 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 21
63.6 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
57,20 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
90,00 грн
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