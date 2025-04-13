Киев
Зубочистки с зубной ниткой (Toothpicks with dental floss)

Зубочистки с зубной ниткой (Toothpicks with dental floss)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 242 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
53,41 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
72,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
94,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
53,21 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
72,57 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
55,25 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
91,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
66,43 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
77,98 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
56,79 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
72,72 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
56,99 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
78,12 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
87,60 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
97,00 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
59,50 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
101,00 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
59,50 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
97,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
73,00 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
101,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
58,40 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
64,70 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
64,30 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
74,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
65,00 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
89,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
70,20 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
101,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
66,26 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
72,53 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
2.3 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
73,00 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
97,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
73,00 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
80,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
59,50 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
101,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Зубочистка с освежающей нитью №36
ВИК-А
65,00 грн
Зубочистка с освежающей нитью №50
ВИК-А
101,00 грн
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