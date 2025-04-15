Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
Здорова родина
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 24
3.9 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
157,24
Экономия при брони: -2,11 грн
В городах рядом
Здорова родина
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
9.1 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
156,78
Экономия при брони: -2,57 грн
Здорова родина
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
10.0 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
156,96
Экономия при брони: -1,09 грн
Здорова родина
Щирец, ул. Княжеская, 2
24.1 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
157,33
Экономия при брони: -0,60 грн
Здорова родина
Городок, ул. Перемышльская, 2
27.4 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
155,91
Экономия при брони: -1,11 грн
Здорова родина
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
Здорова родина
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
37.8 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
Семейная аптека
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
41.7 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
157,19
Экономия при брони: -1,73 грн
Здорова родина
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
41.7 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
Здорова родина
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
42.1 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
156,88
Экономия при брони: -2,32 грн
Здорова родина
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
45.4 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
156,31
Экономия при брони: -2,03 грн
Здорова родина
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
46.8 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
Здорова родина
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
53.2 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
52,88
Экономия при брони: -0,84 грн
Здорова родина
Сосновка, ул. Галицкая, 7
53.3 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
Семейная аптека
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
64.0 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
Здорова родина
Рогатин, ул. Галицкая, 64
64.0 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
156,43
Экономия при брони: -1,87 грн
Здорова родина
Шептицкий, ул. Шухевича, 12-А
64.0 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
157,30
Экономия при брони: -1,12 грн
Здорова родина
Шептицкий, ул. Стуса Василия, 53
64.0 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
Здорова родина
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1-А
64.2 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
Чарли
52,80
Экономия при брони: -0,18 грн