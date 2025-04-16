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Воск для депиляции тела (Body wax)
Воск для депиляции тела (Body wax)
Кривой Рог
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Хорол, ул. Независимости, 74
208.8 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
116,78
Экономия при брони:
-6,43 грн
110,35
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
236.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
112,29
Экономия при брони:
-3,83 грн
108,46
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
288.1 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
126,17
Экономия при брони:
-6,77 грн
119,40
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Ромны, ул. Спасателей, 67/76
315.1 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
113,60
Экономия при брони:
-5,14 грн
108,46
грн
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Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ромны, ул. Коржевская, 95/56
316.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
115,03
Экономия при брони:
-6,57 грн
108,46
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
426.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
121,79
Экономия при брони:
-7,36 грн
114,43
грн
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Ровно-медфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Демидовка, ул. Мира, 26
648.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
107,00
грн
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Аптека есть все, что врач прописал
Открыто
Закроется в 18:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
301.0 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
Селена-фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Счастливое, ул. Героев Майдана, 11
333.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
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