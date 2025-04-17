Воск для депиляции тела (Body wax)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
122,58
Экономия при брони: -8,15 грн
В городах рядом
Аптека нежных цен
Ромны, ул. Коржевская, 95/56
174.3 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
113,35
Экономия при брони: -4,89 грн
Аптека шар@
Ромны, ул. Спасателей, 67/76
174.5 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
115,15
Экономия при брони: -6,69 грн
Аптека низких цен
Лубны, просп. Владимирский, 35
203.7 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
114,48
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека шар@
Хорол, ул. Независимости, 74
236.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
115,79
Экономия при брони: -5,44 грн
Аптека копейка
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
285.4 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
127,38
Экономия при брони: -7,98 грн
Ровно-медфарм
Демидовка, ул. Мира, 26
433.2 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
Селена-фарм
Счастливое, ул. Героев Майдана, 11
128.9 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ
Аптека есть все, что врач прописал
Закрыто
Открывается в 08:00
Гениевка, ул. Ольховатка, 1
419.1 км
ВОСК ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ ТЕЛА "АРГАНА" серии "LADY CARAMEL" полоски №16
Эльфа ФФ