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Карбоактив ромашка, календула (Carboactiv chamomile, calendula)
Карбоактив ромашка, календула (Carboactiv chamomile, calendula)
Одесса
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Закроется через 35 мин
Бородино, ул. Лесная, 9-А
112.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,50
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
259.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
266.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
270.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
288.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
290.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
360.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
362.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
364.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Элитфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
367.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
367.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
371.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
372.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 35 мин
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
374.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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