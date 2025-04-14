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Карбоактив ромашка, календула (Carboactiv chamomile, calendula)
Карбоактив ромашка, календула (Carboactiv chamomile, calendula)
Харьков
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Аптека24
Закрыто
Открывается через 31 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
195.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
196.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
202.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 7
250.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается через 31 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
251.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Элитфарм
Закрыто
Открывается через 31 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
252.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
252.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
257.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
298.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
302.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Покров, ул. Центральная, 44/19
303.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
3,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается через 31 мин
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
306.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
310.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
313.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
313.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
332.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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