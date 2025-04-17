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Карбоактив ромашка, календула (Carboactiv chamomile, calendula)
Карбоактив ромашка, календула (Carboactiv chamomile, calendula)
Чернигов
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Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
131.3 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,70
Экономия при брони:
-0,97 грн
2,73
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 11
132.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,50
Экономия при брони:
-0,89 грн
2,61
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
234.7 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
323.8 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
339.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
340.5 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
398.0 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
398.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
418.4 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
419.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
3,00
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
424.9 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
2,80
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
425.1 км
Карбоактив таблетки 0.25 г №10
Фармаком
4,00
грн
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