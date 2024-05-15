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BABARIA КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА ПРОТИВ МОРЩИН С МИНДАЛЬНЫМ МАСЛОМ 50 мл - Харьков (720939) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
232,25 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
231,76 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
295,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
295,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
229,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
215,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
225,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
230,38 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
230,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
231,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (2)
229,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
235,48 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (2)
295,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
295,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
230,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 03 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
237,56 грн