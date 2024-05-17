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Now Foods магний цитрат таблетки 200 мг, №30 - Запорожье (709362) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
369,81
Экономия: -35,44 грн
334,37 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
342,73
Экономия: -32,74 грн
309,99 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
293,00
Экономия: -39,00 грн
254,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -37,41 грн
296,58 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
321,93
Экономия: -14,13 грн
307,80 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
293,00
Экономия: -39,00 грн
254,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
348,83
Экономия: -43,53 грн
305,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
341,69
Экономия: -36,39 грн
305,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
370,27
Экономия: -64,97 грн
305,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
327,70
Экономия: -22,40 грн
305,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
371,89
Экономия: -66,59 грн
305,30 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
344,51
Экономия: -39,21 грн
305,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
293,00
Экономия: -39,00 грн
254,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
362,21
Экономия: -56,91 грн
305,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
293,00
Экономия: -39,00 грн
254,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
343,64
Экономия: -38,34 грн
305,30 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
305,00
Экономия: -51,00 грн
254,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
375,15
Экономия: -69,85 грн
305,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (5)
333,91
Экономия: -28,61 грн
305,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
338,09
Экономия: -32,79 грн
305,30 грн