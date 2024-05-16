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А-ДЕРМА ЭПИТЕЛИАЛЬ A.Н УЛЬТРА КРЕМ 40 мл - Львов (764357) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
451,56 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
451,56 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
451,56 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
624,00
Экономия: -124,80 грн
499,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
451,56 грн
В других городах:
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется через 24 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
499,63
Экономия: -5,29 грн
494,34 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
528,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 24 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
553,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 24 мин
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
432,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
584,46
Экономия: -1,44 грн
583,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Ровно, ул. Соборная, 336
Всего: упаковка (1)
577,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 24 мин
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
576,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 24 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
543,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
508,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 24 мин
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
449,27 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
451,56 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
583,45
Экономия: -116,65 грн
466,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
475,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
624,00
Экономия: -124,80 грн
499,20 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 24 мин
Капитановка, ул. Соборная, 6
Всего: упаковка (1)
523,30 грн