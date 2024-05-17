Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеАВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD КРЕМЦены в аптеках

АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD КРЕМ 200 мл - Запорожье (642235) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
787,89
Экономия: -39,09 грн
748,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
778,08
Экономия: -29,28 грн
748,80 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
913,00
Экономия: -119,00 грн
794,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
778,23
Экономия: -29,43 грн
748,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 28 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
793,73 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
833,42 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
799,19
Экономия: -50,39 грн
748,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
973,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
776,21
Экономия: -27,41 грн
748,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
865,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
973,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
973,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
796,12
Экономия: -47,32 грн
748,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
772,09
Экономия: -23,29 грн
748,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
783,02
Экономия: -34,22 грн
748,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
783,62
Экономия: -34,82 грн
748,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
726,84
Экономия: -43,72 грн
683,12 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
723,77 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
759,96 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
772,31
Экономия: -23,51 грн
748,80 грн