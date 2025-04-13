Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
93,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
95,70
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
93,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Героев Днепра, 43-Д
8.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
93,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека бам
Киев, просп. Литовский, 4
9.4 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
93,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Ялтинская, 7
9.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
77,91
Экономия при брони: -3,38 грн
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Подорожник
Вишневое, ул. Святошинская, 38
12.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
93,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека копейка
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 3
19.4 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
77,75
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека низких цен
Боярка, ул. Молодежная, 2-А
19.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
78,11
Экономия при брони: -3,58 грн
Аптека низких цен
Буча, ул. Лукьяненко Левка, 66-А
24.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
80,07
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека
Гостомель, ул. Остромирская, 35
25.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека копейка
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
30.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
79,06
Экономия при брони: -4,53 грн
Аптека низких цен
Фастов, ул. Соборная, 65
60.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
79,52
Экономия при брони: -4,99 грн
Аптека низких цен
Кагарлык, ул. Каштановая, 6
68.4 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
78,67
Экономия при брони: -4,14 грн
Житомирлики
Житомир, ул. Киевская, 47
133.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека копейка
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
155.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
79,15
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека копейка
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
159.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
85,58
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Независимости, 2-А
190.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,74
Экономия при брони: -4,25 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
198.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
85,49
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
203.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
88,62
Экономия при брони: -6,13 грн