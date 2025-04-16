Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
83,15
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
85,93
Экономия при брони: -3,44 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,12
Экономия при брони: -4,63 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
49.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
79,31
Экономия при брони: -4,78 грн
Подорожник
Каменское, просп. Свободы, 32-Г
113.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
94,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Науки, 171
134.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,28
Экономия при брони: -4,79 грн
Не болей
Днепр, просп. Героев, 40
137.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,66
Экономия при брони: -4,17 грн
Подорожник
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
141.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Подорожник
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
142.9 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
95,10
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека копейка
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
194.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,93
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека копейка
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
197.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
79,35
Экономия при брони: -4,82 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Независимости, 2-А
251.9 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,05
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
263.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
79,29
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека низких цен
Кагарлык, ул. Каштановая, 6
287.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
77,43
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
308.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
78,94
Экономия при брони: -4,41 грн
Подорожник
Харьков, ул. Чернышевская, 1
311.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
93,80
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека копейка
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
313.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
85,76
Экономия при брони: -3,27 грн
Подорожник
Харьков, ул. Непокоренных, 13
319.1 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
95,80
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
339.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
78,35
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Ялтинская, 7
343.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
77,52
Экономия при брони: -2,99 грн