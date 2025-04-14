Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
93,80
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
79,25
Экономия при брони: -4,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,47
Экономия при брони: -4,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
95,80
Экономия при брони: -3,90 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
184.7 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
95,10
Экономия при брони: -7,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
193.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
195.4 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
86,89
Экономия при брони: -4,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
195.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
88,31
Экономия при брони: -5,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 32-Г
202.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
94,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 10/76
271.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
77,79
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
297.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,36
Экономия при брони: -4,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
299.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
87,77
Экономия при брони: -5,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
300.2 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
80,78
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
305.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
85,58
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
310.9 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
79,15
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кагарлык, ул. Каштановая, 6
388.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
78,67
Экономия при брони: -4,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 3
392.6 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
77,75
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ялтинская, 7
401.0 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
77,91
Экономия при брони: -3,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
404.5 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
93,40
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
405.3 км
ФИТОКОМПЛЕКС "ЭКОМЕД" "ГИАЛОСИН" экстракт флакон 30 мл №1
Экомед
93,40
Экономия при брони: -0,90 грн