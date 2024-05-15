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АЧЕФЛАН крем туба 30 г - Днепр (Днепропетровск) (720360) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
367,52
Экономия: -50,69 грн
316,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
332,11
Экономия: -43,26 грн
288,85 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
374,30
Экономия: -36,50 грн
337,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
361,22
Экономия: -28,43 грн
332,79 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
298,82
Экономия: -18,50 грн
280,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
347,63
Экономия: -38,34 грн
309,29 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
361,82
Экономия: -46,83 грн
314,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
385,19
Экономия: -75,90 грн
309,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
298,82
Экономия: -18,50 грн
280,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
360,28
Экономия: -50,99 грн
309,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
281,33 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
374,30
Экономия: -36,50 грн
337,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
316,25
Экономия: -17,79 грн
298,46 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
319,83
Экономия: -22,03 грн
297,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
331,82
Экономия: -34,02 грн
297,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (2)
304,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
334,85
Экономия: -36,03 грн
298,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
371,56
Экономия: -62,27 грн
309,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
374,87
Экономия: -50,76 грн
324,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
347,14 грн