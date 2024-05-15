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А-ДЕРМА КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Харьков (642409) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (2)
325,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
325,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
333,85
Экономия: -10,02 грн
323,83 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
304,20
Экономия: -9,13 грн
295,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
366,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
304,20
Экономия: -9,13 грн
295,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (1)
337,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
333,83 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
366,60
Экономия: -11,00 грн
355,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
304,20
Экономия: -9,13 грн
295,07 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
366,60
Экономия: -11,00 грн
355,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
366,60
Экономия: -11,00 грн
355,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (4)
325,00 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
333,85
Экономия: -10,02 грн
323,83 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
366,59 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
366,60
Экономия: -11,00 грн
355,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
325,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
333,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
366,60
Экономия: -11,00 грн
355,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: упаковка (1)
333,83 грн