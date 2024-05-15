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АВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ ДЛЯ РУК 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (642350) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
342,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
373,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (2)
373,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
342,17 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
352,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
411,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
430,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
342,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
373,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
352,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (4)
405,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
393,50 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
359,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Миргород, ул. Данилы Апостола, 3
Всего: упаковка (1)
342,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
376,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
311,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
373,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
419,65 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
429,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
458,65
Экономия: -13,76 грн
444,89 грн