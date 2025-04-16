Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
87,00
Экономия при брони: -9,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Вольногорск, ул. Центральная, 41
79.0 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
99,70
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
84.0 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
84,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Александрия, просп. Соборный, 111
85.5 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
84,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Знаменка, ул. Калиновая, 134
103.0 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
101,60
Экономия при брони: -3,50 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
87,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
114.4 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
84,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
87,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
121.8 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
84,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Кременчуг, ул. Республиканская, 134-А
123.8 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
102,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
124.3 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
84,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Счастливая, 7
124.6 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
84,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
90,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Светловодск, ул. Героев Украины, 43
128.1 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
101,60
Экономия при брони: -3,50 грн
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Кременчуг, ул. Шевченко Тараса, 22/30
128.7 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
102,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Подорожник
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
128.8 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
102,00
Экономия при брони: -2,90 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
129.0 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
90,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
129.5 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
102,00
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
129.5 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
101,60
Экономия при брони: -3,50 грн
Подорожник
Обуховка, ул. Центральная, 37-А
130.1 км
ВИТАМИНАРИУМ ИмувитЦинк таблетки №30
Георг Биосистемы
102,00
Экономия при брони: -3,90 грн