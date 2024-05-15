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Алакор раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (668689) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 250 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), ампула (7)
1772,63
Экономия: -263,44 грн
1509,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), ампула (9)
1737,42
Экономия: -227,75 грн
1509,67 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), ампула (1)
1664,60
Экономия: -182,80 грн
1481,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1664,60
Экономия: -181,50 грн
1483,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), ампула (1)
1762,62
Экономия: -253,42 грн
1509,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), ампула (6)
1664,60
Экономия: -182,80 грн
1481,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), ампула (5)
1583,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1653,40
Экономия: -186,01 грн
1467,39 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), ампула (7)
1664,60
Экономия: -182,80 грн
1481,80 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (3), ампула (5)
1664,60
Экономия: -182,80 грн
1481,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (4), ампула (2)
1664,60
Экономия: -182,80 грн
1481,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
1664,60
Экономия: -182,80 грн
1481,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), ампула (8)
1732,25
Экономия: -222,11 грн
1510,14 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (4)
1664,60
Экономия: -182,80 грн
1481,80 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5), ампула (5)
1778,81
Экономия: -268,86 грн
1509,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (7)
1781,14
Экономия: -271,95 грн
1509,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
1654,41
Экономия: -187,02 грн
1467,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
1742,76
Экономия: -233,01 грн
1509,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2), ампула (2)
1525,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
1664,60
Экономия: -182,80 грн
1481,80 грн