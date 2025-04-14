Киев
Гель на основе пчелиного яда (Bee venom gel)

Гель на основе пчелиного яда (Bee venom gel)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 224 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,52 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,19 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,86 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,43 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,18 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
129,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
129,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
129,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
129,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
129,03 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПЧЕЛИНОГО ЯДА SOLUTION PHARM гель 50 мл №1
Евро Плюс
128,05 грн
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