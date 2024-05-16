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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD БАЛЬЗАМ 200 мл - Львов (642233) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
916,57
Экономия: -2,38 грн
914,19 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
973,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
867,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
787,44
Экономия: -38,64 грн
748,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
973,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
787,06
Экономия: -38,26 грн
748,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (2)
867,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
865,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
865,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
867,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
865,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
973,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
867,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
867,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
867,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
865,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
973,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
883,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
887,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 27 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
973,00 грн