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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD БАЛЬЗАМ 200 мл - Харьков (642233) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
777,18
Экономия: -28,38 грн
748,80 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
783,19 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
783,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
821,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
819,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
823,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
781,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
873,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
826,92 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
833,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
793,73
Экономия: -44,93 грн
748,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
825,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: упаковка (1)
823,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (2)
818,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (1)
731,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
793,73 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (1)
822,23 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
613,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
817,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
827,73 грн