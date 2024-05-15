К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Павлоград, ул. Соборная, 93/2 Всего: упаковка (2) 474,07 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2 Всего: упаковка (1) 545,18 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Харьковская, 7-А Всего: упаковка (1) 595,45 Экономия: -57,13 грн 538,32 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Днепр, бульв. Екатеринославский, 1 Всего: упаковка (1) 521,48 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (1) 592,04 Экономия: -71,05 грн 520,99 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6 Всего: упаковка (1) 664,00 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 316 Всего: упаковка (1) 497,77 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 253 Всего: упаковка (3) 664,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 144-А Всего: упаковка (1) 538,78 Экономия: -74,18 грн 464,60 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 5 Всего: упаковка (1) 664,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Тальновская, 3 Всего: упаковка (3) 664,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 8 Всего: упаковка (1) 664,00 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н Всего: упаковка (1) 536,91 Экономия: -70,80 грн 466,11 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А Всего: упаковка (1) 664,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А Всего: упаковка (1) 560,68 Экономия: -59,56 грн 501,12 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Лаврухина, 4 Всего: упаковка (1) 664,00 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Лаврухина, 4 Всего: упаковка (1) 497,77 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Каштановая, 5-В Всего: упаковка (2) 496,67 Экономия: -61,83 грн 434,84 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, шоссе Столичное, 103 Всего: упаковка (1) 545,18 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А Всего: упаковка (2) 664,00 грн Забронировать