Гликостерил Ф5 (Glycosteril F5)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
225,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
216,28
Экономия при брони: -15,28 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
202,23
Экономия при брони: -28,23 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
244,14
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
208,50
Экономия при брони: -33,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
218,86
Экономия при брони: -17,72 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
218,07
Экономия при брони: -17,78 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
240,50
Экономия при брони: -40,21 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн