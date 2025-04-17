Гликостерил Ф5 (Glycosteril F5)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
252,25
Экономия при брони: -42,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,42
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,98
Экономия при брони: -25,36 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60
Экономия при брони: -31,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
252,89
Экономия при брони: -41,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
245,26
Экономия при брони: -34,20 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,10
Экономия при брони: -42,20 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия