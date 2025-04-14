Гликостерил Ф5 (Glycosteril F5)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
245,78
Экономия при брони: -20,58 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,83
Экономия при брони: -26,17 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
248,48
Экономия при брони: -12,66 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
233,16
Экономия при брони: -8,25 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,61
Экономия при брони: -23,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,50
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
245,02
Экономия при брони: -26,01 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,10
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн