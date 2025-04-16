Гликостерил Ф5 (Glycosteril F5)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
244,97
Экономия при брони: -18,58 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
291,48
Экономия при брони: -15,19 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,10
Экономия при брони: -7,20 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
238,40
Экономия при брони: -8,50 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,16
Экономия при брони: -33,62 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
252,98
Экономия при брони: -36,44 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,10
Экономия при брони: -7,20 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
253,09
Экономия при брони: -28,39 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,19
Экономия при брони: -30,25 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,09
Экономия при брони: -26,15 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,10
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,45
Экономия при брони: -25,75 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн