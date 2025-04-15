Гликостерил Ф5 (Glycosteril F5)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
243,73
Экономия при брони: -27,20 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
221,80
Экономия при брони: -9,00 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,88
Экономия при брони: -35,46 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
238,20
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,30
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
233,40
Экономия при брони: -28,44 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
217,30
Экономия при брони: -4,50 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,10
Экономия при брони: -24,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,10
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
251,85
Экономия при брони: -36,15 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,30
Экономия при брони: -24,50 грн