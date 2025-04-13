Гликостерил Ф5 (Glycosteril F5)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 540 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
235,43
Экономия при брони: -20,01 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
303,83
Экономия при брони: -16,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
238,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
244,83
Экономия при брони: -25,43 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
230,46
Экономия при брони: -6,91 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
248,72
Экономия при брони: -37,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия