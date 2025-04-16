Гликостерил Ф5 (Glycosteril F5)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,10
Экономия при брони: -28,80 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
251,33
Экономия при брони: -32,44 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
225,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
267,88
Экономия при брони: -12,88 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
299,11
Экономия при брони: -14,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
204,50
Экономия при брони: -10,90 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
278,86
Экономия при брони: -36,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
249,31
Экономия при брони: -24,66 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
277,70
Экономия при брони: -16,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
222,86
Экономия при брони: -12,96 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
283,20
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
225,58
Экономия при брони: -15,68 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
302,52
Экономия при брони: -15,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,13
Экономия при брони: -37,33 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
208,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
248,05
Экономия при брони: -30,76 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн