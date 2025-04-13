Гликостерил Ф5 (Glycosteril F5)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
215,37
Экономия при брони: -17,42 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
221,80
Экономия при брони: -12,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
253,28
Экономия при брони: -32,80 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
270,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,98
Экономия при брони: -32,56 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
296,10
Экономия при брони: -27,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
251,08
Экономия при брони: -35,66 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
286,19
Экономия при брони: -34,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия