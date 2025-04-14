Гликостерил Ф5 (Glycosteril F5)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
252,94
Экономия при брони: -35,44 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
232,29
Экономия при брони: -14,79 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
236,87
Экономия при брони: -16,29 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
283,00
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
247,44
Экономия при брони: -29,46 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
235,00
Экономия при брони: -24,78 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,05
Экономия при брони: -32,07 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,59
Экономия при брони: -22,44 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
245,25
Экономия при брони: -26,68 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
250,33
Экономия при брони: -30,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
239,68
Экономия при брони: -14,22 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
226,60 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн