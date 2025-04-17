Гликостерил Ф5 (Glycosteril F5)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,10
Экономия при брони: -24,00 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,30
Экономия при брони: -24,20 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
254,30
Экономия при брони: -13,58 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
238,40
Экономия при брони: -25,30 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
246,04
Экономия при брони: -37,59 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
237,30
Экономия при брони: -24,20 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
199,19
Экономия при брони: -7,42 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Инфузия
242,70 грн
Гликостерил Ф5 раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Инфузия
288,90 грн