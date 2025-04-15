Тетрациклин (Tetracyclinum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Тетрациклин мазь глазная 10 мг/г туба алюминиевая 3 г №1
132,41
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
71,95
Экономия при брони: -20,26 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,95
Экономия при брони: -3,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,50
Экономия при брони: -13,20 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
51,60
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,28
Экономия при брони: -1,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,60
Экономия при брони: -4,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
54,40
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
52,13
Экономия при брони: -9,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
72,55
Экономия при брони: -20,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
71,77
Экономия при брони: -20,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
53,47
Экономия при брони: -3,72 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
75,50
Экономия при брони: -9,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
52,71
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"