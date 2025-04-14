Тетрациклин (Tetracyclinum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
73,75
Экономия при брони: -3,40 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
47,77
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
73,74
Экономия при брони: -26,97 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
49,12
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
52,73
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
75,01
Экономия при брони: -28,25 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
41,60
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,47
Экономия при брони: -2,02 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
74,05
Экономия при брони: -3,80 грн