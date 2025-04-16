Киев
Тетрациклин (Tetracyclinum)

Тетрациклин (Tetracyclinum)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
67,42
Экономия при брони: -2,19 грн
65,23 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
45,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,90
Экономия при брони: -12,30 грн
37,60 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
69,20
Экономия при брони: -21,70 грн
47,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
72,82
Экономия при брони: -3,78 грн
69,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
62,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
41,90 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,20
Экономия при брони: -10,60 грн
37,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
49,59
Экономия при брони: -2,61 грн
46,98 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,69
Экономия при брони: -6,77 грн
46,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,70
Экономия при брони: -12,10 грн
37,60 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
47,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,70
Экономия при брони: -12,10 грн
37,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
47,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
73,59
Экономия при брони: -20,39 грн
53,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
42,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
45,11
Экономия при брони: -2,38 грн
42,73 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,10
Экономия при брони: -4,39 грн
48,71 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,81
Экономия при брони: -1,99 грн
46,82 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
71,85
Экономия при брони: -20,43 грн
51,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
51,60
Экономия при брони: -4,10 грн
47,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
44,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,15
Экономия при брони: -7,23 грн
45,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,90
Экономия при брони: -12,30 грн
37,60 грн
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