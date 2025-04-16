Тетрациклин (Tetracyclinum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
67,42
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,90
Экономия при брони: -12,30 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
69,20
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
72,82
Экономия при брони: -3,78 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,20
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
49,59
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,69
Экономия при брони: -6,77 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,70
Экономия при брони: -12,10 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,70
Экономия при брони: -12,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
73,59
Экономия при брони: -20,39 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 49 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
45,11
Экономия при брони: -2,38 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,10
Экономия при брони: -4,39 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,81
Экономия при брони: -1,99 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
71,85
Экономия при брони: -20,43 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
51,60
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,15
Экономия при брони: -7,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 19 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,90
Экономия при брони: -12,30 грн