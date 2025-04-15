Тетрациклин (Tetracyclinum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
48,85
Экономия при брони: -11,29 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,70
Экономия при брони: -5,80 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,20
Экономия при брони: -11,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,20
Экономия при брони: -11,30 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
73,25
Экономия при брони: -18,65 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
72,81
Экономия при брони: -18,21 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,50
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,90
Экономия при брони: -13,00 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,70
Экономия при брони: -5,80 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,20
Экономия при брони: -11,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины