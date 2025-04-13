Тетрациклин (Tetracyclinum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 584 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,20
Экономия при брони: -10,20 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
46,70
Экономия при брони: -7,01 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
71,47
Экономия при брони: -26,06 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
38,81
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
51,00
Экономия при брони: -13,28 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
49,84
Экономия при брони: -6,64 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,80
Экономия при брони: -1,80 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины