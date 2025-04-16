Тетрациклин (Tetracyclinum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,00
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,69
Экономия при брони: -13,93 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,12
Экономия при брони: -15,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
69,23
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
72,69
Экономия при брони: -21,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
73,10
Экономия при брони: -27,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
51,30
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,00
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
73,72
Экономия при брони: -23,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
43,32
Экономия при брони: -4,20 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
64,57
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
72,94
Экономия при брони: -10,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 9 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
64,69
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,50
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
48,14
Экономия при брони: -3,85 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Подорожник
Закрыто
Открывается через 39 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,90
Экономия при брони: -13,10 грн