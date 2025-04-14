Тетрациклин (Tetracyclinum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
49,96
Экономия при брони: -3,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,70
Экономия при брони: -4,60 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,50
Экономия при брони: -12,40 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
50,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,20
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
55,82
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
52,32
Экономия при брони: -12,47 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
72,40
Экономия при брони: -17,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,26
Экономия при брони: -13,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
48,20
Экономия при брони: -10,10 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины