Тетрациклин (Tetracyclinum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
49,80
Экономия при брони: -12,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
44,36
Экономия при брони: -1,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,50
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,50
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
73,76
Экономия при брони: -17,74 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,00
Экономия при брони: -9,20 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
49,59
Экономия при брони: -2,65 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,50
Экономия при брони: -12,70 грн
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
51,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
52,22
Экономия при брони: -5,64 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,50
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
52,42
Экономия при брони: -11,74 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
50,44
Экономия при брони: -3,05 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
50,50
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые оболочкой 100 мг блистер №20
Витамины
53,18
Экономия при брони: -5,03 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
42,70
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Тетрациклина гидрохлорид таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
47,00
Экономия при брони: -9,20 грн