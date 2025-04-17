Винница (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
307,50
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
326,13
Экономия при брони: -21,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
318,15
Экономия при брони: -13,68 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
307,50
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
316,65
Экономия при брони: -12,18 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
307,50
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
307,50
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
307,50
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
307,60
Экономия при брони: -30,50 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
307,50
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
320,41
Экономия при брони: -15,94 грн