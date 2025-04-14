Харьков (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
306,40
Экономия при брони: -27,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
320,17
Экономия при брони: -15,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
307,50
Экономия при брони: -28,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
301,82
Экономия при брони: -19,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
326,29
Экономия при брони: -21,82 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
327,42
Экономия при брони: -22,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
295,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс
293,71
Экономия при брони: -11,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
2.5 км
ГЛЮКОТЕСТ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ раствор для перорального применения 300 мл №1
Экокидс