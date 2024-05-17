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Астрия таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер коробка, №10 - Одесса (674968) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
Всего: упаковка (4)
89,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:30
Черкассы, ул. Гоголя, 274
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Д
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 113
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2-А
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-У
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Всего: упаковка (2)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Верховина, ул. Стуса Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Яремче, ул. Свободы, 259-Б
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Героев Крут, 60/4
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 43
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Рокитное, ул. Партизанская, 7
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Великий Березный, ул. Штефаника, 1/1
Всего: упаковка (3)
89,00 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 29 мин
Змиев, перек. 6-й Стрелковой Дивизии / Калинина, 1-А/1-А
Всего: упаковка (1)
56,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Змиев, ул. 6-й Стрелковой Дивизии, 1
Всего: упаковка (1)
53,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 29 мин
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
58,00 грн