Астрия таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер коробка, №10 - Киев (674968) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2-А
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-У
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Гмыри Бориса / Чавдар Елизаветы, 10/40
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Д
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:30
Черкассы, ул. Гоголя, 274
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Рокитное, ул. Партизанская, 7
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 113
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Яремче, ул. Свободы, 259-Б
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 43
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 21:00
Великий Березный, ул. Штефаника, 1/1
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 33 мин
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Магнолия
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Сатурн-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268