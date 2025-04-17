Базука исландский мох (bazooka Icelandic moss)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
325,68
Экономия при брони: -109,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -98,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
331,96
Экономия при брони: -114,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается через 33 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -98,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -98,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,30
Экономия при брони: -98,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
328,76
Экономия при брони: -112,14 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
332,42
Экономия при брони: -115,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -98,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
323,35
Экономия при брони: -106,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
325,40
Экономия при брони: -108,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,30
Экономия при брони: -98,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
332,80
Экономия при брони: -75,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
322,75
Экономия при брони: -65,79 грн