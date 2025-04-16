Базука исландский мох (bazooka Icelandic moss)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
322,38
Экономия при брони: -40,91 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -107,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
328,26
Экономия при брони: -111,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
285,96
Экономия при брони: -75,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -107,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
317,40
Экономия при брони: -100,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,30
Экономия при брони: -107,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
331,67
Экономия при брони: -114,43 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
263,79
Экономия при брони: -53,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -107,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
329,58
Экономия при брони: -112,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -107,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
323,57
Экономия при брони: -50,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
261,97
Экономия при брони: -51,62 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
265,44
Экономия при брони: -55,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -107,60 грн