Базука исландский мох (bazooka Icelandic moss)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -96,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
329,37
Экономия при брони: -105,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
296,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
327,65
Экономия при брони: -65,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
329,46
Экономия при брони: -105,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
327,73
Экономия при брони: -103,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
328,09
Экономия при брони: -103,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,30
Экономия при брони: -96,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,75
Экономия при брони: -100,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,81
Экономия при брони: -100,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,30
Экономия при брони: -96,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
328,77
Экономия при брони: -104,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
263,70
Экономия при брони: -39,72 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 40 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
БАЗУКА ИСЛАНДСКИЙ МОХ эликсир флакон 120 мл №1
Delta Medical Promotions AG
324,20
Экономия при брони: -96,20 грн